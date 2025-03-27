По факту мошенничества задержан бывший начальник управления при МЧС

В Оше по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения был задержан бывший начальник управления по городу Ошу, Ошской и Баткенской областям Службы пожарного надзора при МЧС КР Д.К.Т.

Как сообщают в ГКНБ, задержанный в бытность юристом Ошского регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности в 2021 году, используя свое служебное положение и войдя в доверие, получил от директора одной из строительных компаний денежные средства в сумме $14 тысяч за беспрепятственное получение необходимых разрешительных документов в госорганах на строительство многоэтажного дома в Оше.

Кроме денежных средств, задержанный за свои услуги потребовал трехкомнатную квартиру в строящемся многоэтажном доме, за что в качестве залога получил внедорожник марки «Тайота Фораннер», который он оформил на близкого родственника. При этом взятые на себя обязательства по настоящее время не выполнил и полученные денежные средства не возвратил.

Решением Ошского городского суда от 15 марта 2025 года задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ КР.