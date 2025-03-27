Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт на участке 500-544 километр (Ат-Башинский район) плохая видимость из-за снежной пурги.

Работники дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 957 министерства беспрерывно проводят очистку участка от снежного заноса с помощью спецтехники. Проезд открыт.

«Сильный ветер опрокидывает порожние прицепы тяжелых грузовиков и соответственно затрудняется движение автотранспорта на трассе. Министерство транспорта и коммуникаций призывает водителей, выезжающих в вышеупомянутый регион и другие горные районы, учитывать погодные условия и строго соблюдать Правила дорожного движения», — говорится в сообщении.