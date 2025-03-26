ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору за выступление на концерте

ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору, председателю Республиканского общественного фонда «Айтыш» Асылбеку Маратову. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Слава богу! Получил предупреждение и вышел. Никому не пожелаю заключения в тюрьму, пусть люди будут счастливы!» — написал акын.

Фото Facebook. Публикация Асылбека Маратова

Как пояснил журналистам Асылбек Маратов, предупреждение связано с его выступлением на концерте, посвященном памяти поэта-импровизатора Элмирбека Иманалиева, который прошел 17 января этого года. В своей импровизации акын затронул политические темы.