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ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору за выступление на концерте

ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору, председателю Республиканского общественного фонда «Айтыш» Асылбеку Маратову. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Слава богу! Получил предупреждение и вышел. Никому не пожелаю заключения в тюрьму, пусть люди будут счастливы!» — написал акын.

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Фото Facebook. Публикация Асылбека Маратова

Как пояснил журналистам Асылбек Маратов, предупреждение связано с его выступлением на концерте, посвященном памяти поэта-импровизатора Элмирбека Иманалиева, который прошел 17 января этого года. В своей импровизации акын затронул политические темы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324009/
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