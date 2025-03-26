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Происшествия

Самолет прервал полет и вернулся в аэропорт, потому что пассажир потерял телефон

Самолет, следовавший по маршруту Париж — Гваделупа, вернулся в аэропорт вылета из-за того, что пассажир потерял телефон. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что борт экстренно развернули в небе из-за того, что один из мужчин потерял свой гаджет.

Инцидент случился в самолете AirFrance на рейсе из Парижа в Гваделупу. Лайнер с 375 пассажирами и 12 членами экипажа на борту вернулся во Францию через два часа после начала полета.

Пассажир потерял телефон прямо в салоне самолета. Решение вернуться на землю экипаж принял из соображений безопасности. Потому что гаджет мог застрять в недоступном месте, а поврежденная литиевая батарея вызвать пожар.

Издание отмечает, что не так давно этот же самолет по такой же причине прерывал полет. Тогда телефон упал в вентиляцию, что угрожало пожаром.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323989/
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