В Бишкеке Mitsubishi упал с моста в реку, сбив при этом пешехода

В Бишкеке Mitsubishi сбил пешехода и упал с моста в реку. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях.

В УПСМ столицы 24.kg рассказали, что ДТП произошло 25 марта примерно в 17.50. Водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной марки Mitsubishi Chariot, двигался по улице Льва Толстого в западном направлении. Не доезжая до улицы Матыева, не справился с управлением и совершил автонаезд на 21-летнего пешехода, после чего упал с моста в реку.

В результате пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. В салоне автомашины находилась пассажирка 1998 года рождения. Она также получила различные телесные повреждения и доставлена в городскую клиническую больницу № 4.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Автомашина водворена на штрафстоянку.