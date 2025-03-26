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Происшествия

В Бишкеке Mitsubishi упал с моста в реку, сбив при этом пешехода

В Бишкеке Mitsubishi сбил пешехода и упал с моста в реку. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях.

В УПСМ столицы 24.kg рассказали, что ДТП произошло 25 марта примерно в 17.50. Водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной марки Mitsubishi Chariot, двигался по улице Льва Толстого в западном направлении. Не доезжая до улицы Матыева, не справился с управлением и совершил автонаезд на 21-летнего пешехода, после чего упал с моста в реку.

В результате пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. В салоне автомашины находилась пассажирка 1998 года рождения. Она также получила различные телесные повреждения и доставлена в городскую клиническую больницу № 4.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Автомашина водворена на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323976/
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