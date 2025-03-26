В Бишкеке государству вернули участок площадью 3 гектара

ГКНБ вернул на баланс государства участок площадью 3 гектара в Бишкеке, сообщили в пресс-центре спецслужбы 26 марта.

По данным Госкомитета, органы местного самоуправления передали в АО «А.Ж.» земельный участок площадью 5,5 гектара для образования автотранспортного предприятия и стоянки автотранспорта. На тот момент одним из акционеров предприятия являлся орган по управлению госимуществом.

Однако в последующем, в период активной приватизации государственного имущества, доля акций госоргана была выкуплена другими участниками АО. В ГКНБ отметили, что акции были куплены по заниженной стоимости с нарушением процедур, действовавших на момент реализации.

Так выделенный участок остался в собственности акционерного общества в полном объеме, а государству был нанесен материальный ущерб.

В спецслужбе сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий владелец объекта А.А.К. признал неправомерность пользования собственностью и совместно с другими акционерами принял решение разделить земельный участок и вернуть 3 гектара со всеми строениями на баланс государства.