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Происшествия

При строительстве школы в Джалал-Абаде государству нанесен ущерб в 3,5 миллиона

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что при строительстве средней школы имени М.Торомаматова, расположенной в селе Ынтымак города Джалал-Абада, ответственные сотрудники областного управления капитального строительства, вступив в сговор с ОсОО «Ф», приняли не выполненные по факту работы, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 2 миллионов 640 тысяч 980 сомов.

Кроме того, установлено, что электрогенератор мощностью 250 киловольт, стоимостью 1 миллион 188 тысяч сомов был принят по завышенной цене — за 2 миллиона 30 тысяч сомов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 379 (подделка документов) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса, материалы переданы в УВД Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323939/
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