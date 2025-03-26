У границы Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение

У границы Кыргызстана и Узбекистана вечером 25 марта зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Уточняется, что на приграничной территории подземные толчки были магнитудой 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение ощущалось в селе Бургенду Ноокенского района Джалал-Абадской области магнитудой 4 балла, городе Кочкор-Ате, селах Момбекова, Курулуш, Сакалды — 3,5 балла, городе Шамалды-Сае, селах Масы, Кара-Булак, Кызыл-Туу, городе Майлуу-Суу и селах Базар-Коргон, Совет Базар-Коргонского района — 3 балла.

Эпицентр располагался в 4 километрах юго-западнее села Бургенду, в 12 километрах юго-западнее села Момбекова, в 18 километрах юго-западнее города Кочкор-Аты, в 20 километрах юго-восточнее города Шамалды-Сая.

О пострадавших и разрушениях информации нет.