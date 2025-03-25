Задержаны активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники

В рамках возбужденного уголовного дела по факту совершения ряда тяжких преступлений, таких как похищение, разбой, вымогательство и другие, задержаны М.Б.М., более известный как Иисус, неоднократно судимый, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ Камчи Кольбаева, и его подельники К.У. и М.С.М.

По данным ведомства, член ОПГ и его сторонники долгое время преследовали отдельных частных предпринимателей, занимаясь вымогательством под угрозой физической расправы. В общей сложности путем угроз и насилия они оформили на аффилированных лиц имущество стоимостью $170 тысяч.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Им предъявлено обвинение в создании и участии в организованной преступной группе.

Продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и задержанию других активных членов ОПГ Камчи Кольбаева, продолжающих заниматься преступной деятельностью.