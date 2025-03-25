За три месяца в Кыргызстане в авариях погибли 110 человек

С начала 2025-го в Кыргызстане в авариях погибли 110 человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Байгазы Айтикул уулу.

По его словам, за три неполных месяца зафиксировано более 1 тысячи 300 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых около 2 тысяч человек получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества ДТП.

По словам Байгазы Айтикул уулу, 91 процент аварий происходит по вине водителей. Среди нарушений преобладают превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции, нарушение правил обгона, маневрирования, вождение в нетрезвом состоянии.

38 процентов ДТП происходят с участием пешеходов.