Старинные монеты, похищенные из музея во Франции, нашли на рынке в Москве. Некоторым из них почти 2 тысячи лет, стоимость оценивается в более чем 55 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото пресс-службы МВД РФ. Старинные монеты, похищенные из музея во Франции, нашли на рынке в Москве

Монеты были обнаружены на одном из московских антикварных рынков. Когда начали проверять, выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными из французского исторического музея Сен-Реми в Реймсе. Экспонаты похитили некоторое время назад. Среди них были редкие ценные экземпляры античных времен, отчеканенные с I по V век нашей эры, а общая стоимость составляла более 55 миллионов рублей. Позже за кражу был осужден охранник музея, но монеты так и не нашли.

Полицейские отправили во Францию запрос и выяснили, что это действительно те самые монеты.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность.

Сейчас решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.