11:47
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Происшествия

Иностранец задержан по подозрению в незаконном изготовлении виз для въезда в КР

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявлении канала по незаконному изготовлению виз иностранцам для въезда в Кыргызстан.

По данным спецслужб, гражданин Пакистана А.М., проживающий в нашей стране более 17 лет, пообещал 14 своим согражданам изготовить электронные визы. За это он получил от потерпевших более миллиона сомов.

18 марта в рамках уголовного дела по статьям 379 «Подделка документов» и 209 «Мошенничество» УК КР подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323816/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Государству возвращен ряд объектов в Джети-Огузском районе
Государству возвращен Араванский автовокзал
За границей задержан объявленный в розыск член МТО. Он проходил обучение в Сирии
Передавали аккаунты. ГКНБ задержал парней, связанных с интернет-мошенниками
Камчыбек Ташиев не имеет отношения к месторождению Насоновское — ГКНБ
Владельцы «Спортлагеря» добровольно вернули собственность государству
ГКНБ вернул в госсобственность ряд социальных объектов в Ак-Суйском районе
Государству вернули здание бывшей больницы в Сулюкте
Государству возвращена территория бывшего пионерского лагеря «Дружба» в Нарыне
Ущерб более 200 миллионов сомов. В Таласской области задержан налоговик
Популярные новости
Капитан военкомата устроил драку с&nbsp;милиционерами в&nbsp;Бишкеке Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке мужчина набросился на&nbsp;милиционера, ругаясь матом: он&nbsp;задержан В Бишкеке мужчина набросился на милиционера, ругаясь матом: он задержан
Кыргызстанца нашли в&nbsp;гостинице Вьетнама без сознания. Он&nbsp;в&nbsp;больнице Кыргызстанца нашли в гостинице Вьетнама без сознания. Он в больнице
Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в&nbsp;ИВС: комментарий ГУВД Бишкека Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в ИВС: комментарий ГУВД Бишкека
Бизнес
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
25 марта, вторник
11:44
ГАУГИ выставляет на аукцион ряд объектов ГАУГИ выставляет на аукцион ряд объектов
11:43
Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их горячей водой
11:40
MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
11:39
Возраст для поступления в зарубежные военные заведения предлагают увеличить
11:35
USAGM согласилось вернуть часть гранта «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»