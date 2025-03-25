Иностранец задержан по подозрению в незаконном изготовлении виз для въезда в КР

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявлении канала по незаконному изготовлению виз иностранцам для въезда в Кыргызстан.

По данным спецслужб, гражданин Пакистана А.М., проживающий в нашей стране более 17 лет, пообещал 14 своим согражданам изготовить электронные визы. За это он получил от потерпевших более миллиона сомов.

18 марта в рамках уголовного дела по статьям 379 «Подделка документов» и 209 «Мошенничество» УК КР подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.