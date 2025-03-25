На должностных лиц воинской части в Баткенской области возбудили дело

По результатам проверки Баткенского гарнизона, проведенного Военной прокуратурой, выявлены нарушения со стороны должностных лица воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что с июня 2024 года по февраль 2025-го должностные лица получали в денежной форме часть мясной продукции, предназначенной для личного состава.

По данным надзорного органа, в результате государству причинен ущерб в размере 2 миллионов 500 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. Ведется следствие.