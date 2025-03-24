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Происшествия

В Джалал-Абаде задержаны экс-глава сельской управы и местный депутат

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области спецслужбами задержаны бывший глава Балтагуловской сельской управы Ала-Букинского района Н.Б. и действующий депутат местного кенеша. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Задержали их на основе многочисленных жалоб от местных жителей по подозрению в коррупции.

 

«Установлено, что Н.Б. в сговоре с действующим депутатом местного кенеша С.Ж. в 2023- 2024 годы, обещав предоставить земельные участки под ИЖС, получил у местных жителей от 100 до 300 тысяч сомов. При этом Н.Б. издал 136 фиктивных приказов о выделении им земельных участков под индивидуальное строительство без указания их местонахождения. Сумма нанесенного ущерба местным жителям предварительно составила 10 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что Н.Б. за 20 процентов доли в бизнесе незаконно выделил вышеуказанному депутату айыльного кенеша С.Ж. земельный участок площадью в 1 гектар для строительства ресторана. Задержанные водворены в ИВС ГКНБ, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

ГКНБ просит всех пострадавших от незаконных действий бывшего главы Балтагуловского сельского округа Ала-Букинского района Н.Б. обращаться в главное управление ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323730/
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