В Москве начался один из самых громких процессов по делу о взятках в Минобороны

Сегодня начались слушания дела против экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Процесс проходит в Московском городском суде.

Фото судов общей юрисдикции города Москвы. В Москве начался процесс по делу о взятках в Минобороны

Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником экс-главы ведомства Сергея Шойгу. Он был арестован в апреле прошлого года по делу о коррупции.

Дело в отношении генерала было возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Тимур Иванов «вступил в сговор» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».

Адвокат Мурад Мусаев говорил, что бывшего замминистра обороны обвиняют в получении «взятки в виде услуг» на сумму около 1,125 миллиарда рублей. Подсудимый свою вину отрицает. Иванов является фигурантом еще одного уголовного дела — о растрате более 205 миллионов рублей.

После отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу в мае 2024 года в России задержаны несколько генералов: бывший заместитель главы МО Тимур Иванов, начальник главного управления кадров МО Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи МО Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов, а также бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.