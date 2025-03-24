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Происшествия

Государству возвращено здание детского сада в Бишкеке

Выявлен факт незаконного вывода здания детского сада № 159 площадью 0,8 гектара в частную собственность, расположенного по адресу: улица Коммунарова, 93.

Так, установлено, что в период разгосударствления и приватизации государственного имущества в 1993-м находящийся на балансе ОАО «Уста» детсад незаконно выведен в частную собственность.

Владелец данного объекта Ю.Ш.А. изъявил добровольное желание передать в пользу государства здание детского сада № 159 с прилегающим участком.

Только по Бишкеку с начала года на баланс государству возвращено шесть объектов дошкольного образования (детсады), которые будут переданы в дальнейшем мэрии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323677/
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