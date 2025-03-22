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Происшествия

В Бишкеке мужчина набросился на милиционера, ругаясь матом: он задержан

В Бишкеке мужчина набросился на милиционера, ругаясь матом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Инцидент произошел 21 марта вечером на пересечении улиц Суванбердиева и Белорусской.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Уточняется, что С.Н., 1996 года рождения, оказал сопротивление сотрудниками Патрульно-постовой службы милиции при задержании. Он выражался нецензурной бранью, препятствовал действиям работников ППСМ и нанес старшине милиции Б.Д. телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 374 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка неправомерным действиям в рамках закона.

Подозреваемый водворен в ИВС.

В отношении гражданина С.Б., 2006 года рождения, который был рядом, составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 188 «Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств» Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323596/
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