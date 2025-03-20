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Происшествия

В Бишкеке пропал 11-летний Эмирхан. Ребенок с аутизмом, плохо говорит

В Бишкеке пропал 11-летний Эмирхан Исматов, который страдает аутизмом и плохо разговаривает. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


Мальчик вышел из дома в жилмассиве «Ак-Ордо» сегодня, 20 марта, примерно в 15.30 и не вернулся. Его рост 140-145 сантиметров, волосы короткие, черные глаза, светлое лицо, худощавого телосложения. Был одет в штаны цвета хаки, серую спортивную кофту, на ногах серые кроссовки.

Милиция и родители Эмирхана просят всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по следующим номерам: 0312352947, 0312352605, 0705307703, 0701644403 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323540/
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