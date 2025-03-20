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Сжигание камышей в Чуйской области привело к гибели животных

Сжигание камышей в Чуйской области привело к гибели животных. Об этом сообщает член орнитологической группы, бердвотчер Гулбара Оморова.

По ее словам, вокруг прудов в селе Озерном снова сожгли камыши и траву. Вместе с ними погибли живые существа, для которых эти заросли были домом.

«В воде лежат обожженная норка, лягушка и птица. Почему такое отношение к природе? Разве жизнь этих животных ничего не значит? Владельцы прудов сжигают камыш, пойменные леса, не понимая, что вместе с этим уничтожают экосистему, разрушают гнезда птиц, губят зверей, амфибий и насекомых. Такое варварское отношение ведет к вымиранию многих видов, уничтожается популяция и кормовая база. Каждый год весной говорим: утки, поганки, камышовки строят гнезда прямо в зарослях камыша. Их яйца и птенцы гибнут в огне, а еще ежи, зайцы, ящерицы и другие насекомые, которые, там прячутся», — написала Гулбара Оморова в Facebook.

Она уточнила редакции, что в этой местности несколько десятков прудов, они успели обойти только шесть, из них только вокруг одного камыш наполовину нетронутый, а вокруг остальных пяти все сгорело.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отметили, что региональные специалисты должны выехать на место, после чего смогут прокомментировать ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323429/
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