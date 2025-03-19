На объездной близ Токмака сгорел грузовик со стройматериалами

На объездной трассе близ Токмака сгорел грузовик со стройматериалами. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

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Инцидент произошел сегодня на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт, возле центра отдыха «Гавайи». По словам читателя, грузовик припаркован на обочине дороги — в его кузове сильный огонь, который перебросился на деревья. Машина перевозила строительные материалы.

В пресс-службе МЧС рассказали 24.kg, что сообщение о возгорании авто на 59-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт к ним поступило в 16.08. На место направлен один пожарный расчет.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области рассказали, что инспекторы проезжали по этому участку и увидели горящий автомобиль MERCEDES-BENZ Atego. Остановились и начали помогать тушить. Пострадавших в результате пожара нет. Выясняются причины возгорания.