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Происшествия

Взял авто на $66 тысяч и обещал взамен капсульные дома. Задержан подозреваемый

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека. 

3 марта в милицию обратился мужчина. Он просил принять меры в отношении А.Д., который взял у него два авто — Mercedes-Benz стоимостью $40 тысяч и Porshe Panamera за $26 тысяч. Взамен ему обещали предоставить пять капсульных домов. Строительство такого дома обходится в $15 тысяч, а продается за $22 тысячи. Кроме того, А.Д. получил 1 миллион 300 тысяч сомов наличными, после чего перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали подозреваемого 35-летнего А.Д., которого водворили в ИВС ГУВД столицы. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит возможных пострадавших от рук злоумышленника позвонить по следующим номерам телефонов: +996555878855 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323074/
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