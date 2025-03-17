В России таможенники вместе с сотрудниками управления ФСБ по Ульяновской области перекрыли канал контрабанды авиационных запчастей из РФ в Кыргызстан, откуда их вывозили в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Конго. Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Фото Приволжского таможенного управления. В России перекрыли канал контрабанды авиационных запчастей в Кыргызстан

По его данным, в отношении генерального директора фирмы-экспортера возбуждено три уголовных дела по статье 226.1 «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники» УК РФ. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В ФТС проинформировали, что ульяновская компания не оформляла необходимые лицензии и разрешения на вывоз из страны авиационных генераторов, двигателей, шин, тормозных дисков, турбогенераторных установок в рамках международных контрактов с партнерами по ЕАЭС. Запчасти используются на самолетах типов Ан и Ил, вертолетах семейств Ка и Ми, а также для военных моделей воздушных судов. Они являются продукцией двойного назначения, поэтому на их вывоз требуется разрешение.