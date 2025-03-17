В центральной мечети украли телефон. Подозреваемый задержан по горячим следам

Оперативники задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона в центральной мечети столицы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

6 марта в милицию обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении неизвестных, укравших ее телефон из барсетки в мечети на проспекте Жибек Жолу. Ущерб составил 15 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

По горячим следам оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний К.А., у которого при обыске обнаружили украденный телефон. Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Телефон вернули владелице.