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Происшествия

Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не может добиться справедливости шестой год

Певец Мирбек Атабеков обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с разбойным нападением, которое прозошло почти шесть лет назад. Видеообращение опубликовал его адвокат Шердор Абдыкапаров.

Артист напомнил, что преступление совершено в 2019 году — на его мать и сестру напали в собственном доме, связали и ограбили.

«Несмотря на широкий резонанс и многочисленные обращения, дело закрыли. Мы вынуждены обратиться за помощью к вам, Камчыбек Кыдыршаевич», — сказал Мирбек Атабеков.

По словам адвоката, допросы проводились с грубейшими нарушениями: ни один протокол не содержит подписей следователей и их фамилий.

«Создается впечатление, что они намеренно подстраховались, чтобы избежать ответственности в будущем. В ходе следствия снято множество видеозаписей, но ни одного диска с этими материалами в деле нет! Один из подозреваемых задержан, но его выпустили из-под стражи без уведомления потерпевших. Самое возмутительное: дело просто отправили в архив. Обычно, если преступление не удается раскрыть, следствие приостанавливают, а затем возобновляют. В нашем случае этого не произошло», — сказал он.

В связи с этим Мирбек Атабеков и его защитник попросили главу ГКНБ лично обратить внимание на этот случай и дать соответствующие поручения компетентным органам для возобновления расследования и привлечения виновных к ответственности.

«Мы надеемся на справедливость и вашу поддержку», — заключил Шердор Абдыкапаров.

Напомним, преступление произошло 6 мая 2019-го. Неизвестные в масках и черных перчатках забрались в частный дом на улице Гвардейской в Бишкеке и, угрожая пистолетом, связали хозяйку и ее дочь, забрали из дома $60 тысяч и золотые украшения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323066/
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