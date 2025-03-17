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Происшествия

Коррупция в «Кыргызиндустрии» — спецслужбы задержали еще двоих подозреваемых

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности заявили о пресечении коррупционной схемы в ОАО «Кыргызиндустрия». Задержаны еще двое подозреваемых. 

25 января сообщалось, что спецслужбы задержали бывшего президента ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасула Абдураимова и вице-президента Б.Б.

В 2022-2024 годах предприятию из бюджета республики выделили более 2,3 миллиарда сомов. Должностные лица создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате этих средств через дочерние компании. 

13 марта на основании собранных доказательств задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ директор ОсОО «Б.К.М.» И.М.Т. и Х.А.К. В госкомитете добавили, что, кроме вышеперечисленных, задержаны еще двое. Это директор ОсОО «Алай барстары» У.Б.К. и директор ОсОО «Корпорация строй ресурс» А.М.Ы.

Следствие устанавливает других причастных к уголовному делу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323062/
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