В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности заявили о пресечении коррупционной схемы в ОАО «Кыргызиндустрия». Задержаны еще двое подозреваемых.

25 января сообщалось, что спецслужбы задержали бывшего президента ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасула Абдураимова и вице-президента Б.Б.

В 2022-2024 годах предприятию из бюджета республики выделили более 2,3 миллиарда сомов. Должностные лица создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате этих средств через дочерние компании.

13 марта на основании собранных доказательств задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ директор ОсОО «Б.К.М.» И.М.Т. и Х.А.К. В госкомитете добавили, что, кроме вышеперечисленных, задержаны еще двое. Это директор ОсОО «Алай барстары» У.Б.К. и директор ОсОО «Корпорация строй ресурс» А.М.Ы.

Следствие устанавливает других причастных к уголовному делу.