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Происшествия

В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео

В Бишкеке легковушка сбила девушку, переходящую дорогу по зебре. Об этом 24.kg сообщил очевидец и прислал видео момента автонаезда.

ДТП произошло сегодня, 17 марта, примерно в 11.52 на Южной магистрали, у микрорайона «Джал».  Момент автонаезда попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как по трассе едет автомобиль и снижает скорость перед пешеходным переходом, где дорогу начала перебегать девушка.

По левой полосе, не сбавляя скорости, промчалась другая машина, которая и сбила пешехода. Девушка подлетела вверх и упала на асфальт.

В пресс-службе УПСМ столицы уточняют информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323056/
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