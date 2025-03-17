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В аэропорту задержали подозреваемую в мошенничестве на 37 миллионов сомов

По прилету в Кыргызстан в аэропорту задержана подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 

11 марта в ОВД Жайылского района с заявлением обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении гражданки Н.М. По словам заявительницы, Н.М. с января 2024 года по настоящее время брала у нее деньги под предлогом инвестиций в строительный бизнес, однако после получения 12 миллионов сомов скрылась за пределами Кыргызской Республики.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В милицию на женщину поступило еще восемь аналогичных заявлений, по которым также возбуждены дела. Общий ущерб пострадавшим составил 37 миллионов 273 тысячи сомов. В итоге по прилету в КР в аэропорту задержана подозреваемая 35-летняя Н.М., которую водворили в СИЗО.

Милиция устанавливает ее причастность к другим аналогичным преступлениям и просит возможных пострадавших от рук злоумышленницы обратиться в ОВД Жайылского района или позвонить по телефонам: 0312221558, 0313335184, 0701203102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323009/
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