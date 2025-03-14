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Происшествия

За границей задержан объявленный в розыск член МТО. Он проходил обучение в Сирии

За пределами Кыргызстана задержан находившийся в международном розыске 32-летний активный член международной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад». Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. 

Разыскиваемого привезли в КР на самолете 8 марта. Установлено, что 32-летний Д.К.З., уроженец Ошской области, проходил диверсионно-террористическую подготовку в Сирии, а также участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Мужчину водворили в СИЗО ГКНБ.

Сотрудники спецслужб проводят соответствующие оперативные мероприятия по установлению других членов международных террористических организаций из числа уроженцев Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322868/
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