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Происшествия

Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша

По факту гибели 44-летнего спортсмена во время игры кок бору начата доследственная проверка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Напомним, что сегодня в селе Военно-Антоновка во время турнира по кок бору погиб Мирлан Сраждинов. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По данным УВД Ленинского района, спортивное мероприятие организовано Федерацией национальных игр кок бору. Инцидент произошел во время встречи команд «Борулу» из Сокулука и «Буркут» из Оша. Примерно через 10-15 минут после начала игры один из игроков в результате столкновения с лошадью другого спортсмена упал на землю и потерял сознание.

Игра была немедленно остановлена, на место происшествия вызвана скорая помощь. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка.

Известно, что Мирлан Сраждинов выступал в составе сокулукского «Борулу».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322544/
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