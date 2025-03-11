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Происшествия

При взрыве на узбекском заводе «Навоиазот» погиб 1 человек, 11 пострадали

В результате взрыва газа на заводе «Навоиазот» в Навои (Узбекистан) погиб 1 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщило издание Gazeta.uz.

По данным МЧС РУз, взрыв газовоздушной смеси произошел в 14.10 в лаборатории цеха № 25, что вызвало пожар.

В тушении огня задействовали 10 пожарно-спасательных экипажей. На место ЧП прибыли начальник областного управления МЧС, сотрудники МВД, службы скорой помощи и прокуратуры.

Пожарные локализовали возгорание в 14.20, а полностью потушили в 14.50. Ведется доследственная проверка, причины инцидента выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322452/
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