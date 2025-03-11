В милиции рассказали, что в парке имени Ататюрка дрались студенты. Все задержаны

Участниками драки в парке имени Ататюрка оказались не школьники, а студенты колледжа КГУСТА. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Потасовка между парнями произошла сегодня, 11 марта, примерно в 15.30. В милицию об этом сообщили в 16.00. На место сразу же выехали правоохранители, которые задержали всех участников драки и доставили их в следственную службу УВД Октябрьского района для дальнейших разбирательств.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации, начата доследственная проверка.

В свою очередь, ГУВД убедительно просит горожан и гостей столицы соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах, не устраивать драк, не дебоширить и не участвовать в противоправных действиях. В противном случае каждый будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.