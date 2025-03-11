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Происшествия

Кыргызстанский угольный бизнесмен Николай Коробовский задержан в Москве

Накануне, 10 марта в Москве был задержан кыргызстанский бизнесмен Николай Коробовский. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. Следственный комитет России его обвиняет по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Известно, что 28 декабря 2024 года возбуждено дело по заявлению бизнес-партнера Коробовского.

«Его задержали после прибытия в Москву из Бишкека. Николай Коробовский и его партнер Я.Н.В. в 2021–2023 годах создали ООО «Горный ключ». 67 процентов доли принадлежало Коробовскому, а 33 процента — его партнеру. Когда они начали получать большую прибыль, при помощи подставного лица Николай Коробовский вывел партнера из доли, чем причинил ущерб в $5 миллионов. 11 марта 2025-го обыски провели на всех объектах, связанных с Коробовским», — рассказал источник.

Напомним, что Николай Коробовский — российский предприниматель, который в 2022 году получил кыргызское гражданство. Является владельцем угольного месторождения Бел-Алма в Баткенской области, и соучредителем компании по продвижению футбольной и спортивной культуры JALGROUP ASIA (Академия Барселоны) в Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322362/
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