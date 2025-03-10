В Бишкеке задержан иностранец-фальшивомонетчик. При нем нашли более $300 тысяч

В Бишкеке задержан 24-летний иностранный гражданин с большой суммой поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Мужчину задержали в рамках спецоперации по поимке распространителей фальшивых денег.

«Правоохранители устроили так, чтобы злоумышленники вышли на приманку. Немного ранее были получены данные, что некий гражданин собирается приобрести криптовалюту (несколько сотен USDT). Однако имелись предположения, что, воспользовавшись этим моментом, мошенники и фальшивомонетчики попытаются расплатиться поддельными купюрами. Сотрудниками ГУУР МВД в Бишкеке по подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин 24-летний С.И., который был неоднократно судим у себя на родине», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР. В сумке у задержанного обнаружены и изъяты $362 тысячи 900. Из них настоящими оказались только $900. Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится работа по установлению и задержанию остальных участников преступной группы.