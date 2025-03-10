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Происшествия

В Бишкеке милиция проводит рейд «Притон». Выявлено более 170 секс-работниц

В Бишкеке во время рейда в милицию доставили более 170 девушек, занимающихся проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. 

Сотрудники ГУУР ГУВД столицы проводят рейд под названием «Притон», в рамках которого проверяют сауны, посуточные квартиры, гостиницы и предполагаемые бордели. В ходе рейда в милицию доставили 171 девушку, занимающуюся проституцией.

Составлено около 10 протоколов по статье «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях. Столичная милиция просит граждан сообщать о местах, где оказывают интимные услуги, или о лицах, занимающихся подобной деятельностью, по следующим телефонам: 0701700251 (WhatsApp), 0312437375 (дежурная часть) или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322234/
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