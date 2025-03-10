09:11
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Происшествия

В Ставропольском крае РФ кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке

В Ставропольском крае России кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке. В МИД информацию подтвердили.

По данным пресс-службы ведомства, 5 марта в результате несчастного случая (падение с высоты на строительном объекте) погиб гражданин КР Б.А., 1992 года рождения.

Посольство КР и представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в РФ оказали содействие в перевозке тела погибшего на родину.

В настоящее время прорабатываются вопросы компенсационных выплат, поддерживается связь с родственниками погибшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322179/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Трое кыргызстанцев пострадали от взрыва газового баллона в Сургуте
Тело погибшей в Казани кыргызстанки доставили на родину
За месяц из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов 200
Родственники погибшего в Москве кыргызстанца решили не привозить тело на родину
В Сургуте в пожаре погибли двое кыргызстанцев
В Ленинградской области кыргызстанец разбился насмерть, упав с моста
В Санкт-Петербурге гражданин Кыргызстана отравился неизвестным веществом
В Москве утонула 18-летняя девушка из Джалал-Абада
Кыргызстанец погиб на стройке в Санкт-Петербурге
Скончавшийся курьер сервиса доставки «Яндекс.Еда» был уроженцем Кыргызстана
Популярные новости
Задержаны сотрудники Налоговой службы по&nbsp;Токмаку Задержаны сотрудники Налоговой службы по Токмаку
Иностранцев и&nbsp;бишкекчанина задержали по&nbsp;подозрению в&nbsp;мошенничестве Иностранцев и бишкекчанина задержали по подозрению в мошенничестве
Следователь вымогал $5&nbsp;тысяч у&nbsp;коллеги-наркоборца. Его задержали Следователь вымогал $5 тысяч у коллеги-наркоборца. Его задержали
Задержаны экс-руководители департамента транспорта при мэрии Бишкека Задержаны экс-руководители департамента транспорта при мэрии Бишкека
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
10 марта, понедельник
09:10
Еще один законопроект с санкциями за фейки инициировали власти Кыргызстана Еще один законопроект с санкциями за фейки инициировали...
08:55
В Брюсселе обсудили вопросы подготовки к празднованию столетия Чингиза Айтматова
08:39
В Ставропольском крае РФ кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке
08:21
Внимание! В части Бишкека 11 марта не будет воды
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: днем без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: сказка, саундтреки и выступления российских артистов
18:30
10 марта: где в Бишкеке отключат свет
15:00
Весна в Орто-Сае и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg
13:01
«Главное — доехать до дома». Сотрудница патрульной милиции о причинах аварий