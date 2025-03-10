В Ставропольском крае РФ кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке

В Ставропольском крае России кыргызстанец погиб, упав с высоты на стройке. В МИД информацию подтвердили.

По данным пресс-службы ведомства, 5 марта в результате несчастного случая (падение с высоты на строительном объекте) погиб гражданин КР Б.А., 1992 года рождения.

Посольство КР и представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в РФ оказали содействие в перевозке тела погибшего на родину.

В настоящее время прорабатываются вопросы компенсационных выплат, поддерживается связь с родственниками погибшего.