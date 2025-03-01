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Происшествия

Водителей общественного транспорта оштрафовали на более чем 4 миллиона сомов

Водителей общественного транспорта за два дня оштрафовали на более чем 4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГУОБДД провели рейдовые мероприятия под названием «Общественный транспорт». Они проверяли автобусы и маршрутки, перевозящие пассажиров.

В результате выявлено 2 тысячи 630 водителей общественного транспорта, которые превышали скорость во время перевозки пассажиров, выезжали на встречную полосу, имели неисправное техническое состояние автобусов. У некоторых документы не соответствовали лицензионным требованиям, отдельные водители установили незаконное оборудование на автобус, неправильно забирали и высаживали пассажиров, создавали помехи другим водителям на остановках и нарушали другие серьезные Правила дорожного движения.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона 182 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321492/
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