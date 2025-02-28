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Происшествия

Электронное уголовное дело — прокуратура начала обучать милицию новшествам

Сотрудники Аксыйской районной прокуратуры начали обучать правоохранителей новшествам. Об этом 24.kg сообщил заместитель прокурора Аксыйского района Джалал-Абадской области Тынчтыкбек Кенжебаев. 

Надзорный орган начал обучение сотрудников милиции работе по новой системе «Электронное уголовное дело», где разъяснены работа с новыми цифровыми инструментами, а также этика взаимодействия в онлайн-среде.

«Внедрение системы «Электронное уголовное дело» представляет собой единую электронную базу для всех правоохранительных органов страны, в том числе органов прокуратуры и суда, которым будет предоставлен соответствующий доступ. Система охватывает все аспекты деятельности правоохранительных органов, включая следственные и надзорные подразделения, а также институт государственного обвинения, и аккумулирует данные обо всех стадиях производства — от регистрации заявления до момента вынесения приговора по уголовному делу», — сказал Тынчтыкбек Кенжебаев.

Кроме того, система будет включать в себя генерацию процессуальных документов по каждому из следственных и надзорных действий, в том числе сведения о назначенных экспертизах.

Пилотный проект «Электронное уголовное дело» внедрен по приказу генерального прокурора Максата Асаналиева во исполнние Указа президента «Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024-2028 годы».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321385/
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