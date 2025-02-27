22:43
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Происшествия
Сюжет: Полезные советы

Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД

Служба внутренних расследований МВД просит граждан, столкнувшихся с вымогательством или прочими нарушениями закона со стороны правоохранителей, незамедлительно сообщить об этом по следующим номерам:

  • служба внутренних расследований МВД — 0704999918;
  • отдел внутренних расследований по Бишкеку — 0701001837 (WhatsApp);
  • отдел внутренних расследований по Ошу и Ошской области — 0322248119;
  • отдел внутренних расследований по Чуйской области — 0312368883, 0312681901, 0312368801;
  • отдел внутренних расследований по Иссык-Кульской области — 0703413033 (WhatsApp);
  • отдел внутренних расследований по Нарынской области — 0352250924;
  • отдел внутренних расследований по Таласской области — 0707707906 (WhatsApp);
  • отдел внутренних расследований по Джалал-Абадской области — 0372270385;
  • отдел внутренних расследований по Баткенской области — 0362250227.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321054/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Более 57 тысяч обращений поступило в 2024 году на телефон доверия для детей
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Видеокамеры в школах Кыргызстана подсоединят к системе МВД
Тревожные кнопки в школах Кыргызстана появятся в ближайшее время
В каждой школе Кыргызстана откроют кабинеты ИДН
МВД опровергло слухи о наркотике «клубничный квик» в школах
Цирк могут перевести на хозрасчет. Артисты против и жалуются на директора
Чиновников МВД раскритиковали за рост количества аварий на дорогах Кыргызстана
Уровень преступности снизился. В МВД Кыргызстана подвели итоги 2024 года
Оперативники выступили в роли покупателей. В Таласе задержаны продавцы оружия
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке в&nbsp;спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы &#8470;&nbsp;2 В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2
Массовая драка со&nbsp;стрельбой произошла в&nbsp;ночном клубе Бишкека. Задержаны двое Массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Бишкека. Задержаны двое
Экс-депутат и&nbsp;члены &laquo;Жети дубан&raquo; задержаны за&nbsp;подготовку массовых беспорядков Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков
Тушить пожар на&nbsp;&laquo;Кудайбергене&raquo; мешали припаркованные авто. Видео с&nbsp;дрона Тушить пожар на «Кудайбергене» мешали припаркованные авто. Видео с дрона
Бизнес
Забудьте о&nbsp;процентах на&nbsp;65&nbsp;дней&nbsp;&mdash; оформите кредитную карту от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
Госуслуги стали доступнее: MegaPay&nbsp;&mdash; все, что вам нужно, в&nbsp;одном приложении Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
27 февраля, четверг
22:18
В бишкекской школе распылили перцовый баллончик. Двое в больнице В бишкекской школе распылили перцовый баллончик. Двое в...
22:00
Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
21:49
Минтранс ищет инвесторов для реконструкции дороги Бишкек — Нарын — Торугарт
21:26
Фрески, найденные археологами в Помпеях, проливают свет на древние ритуалы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: снег