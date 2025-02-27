Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД

Служба внутренних расследований МВД просит граждан, столкнувшихся с вымогательством или прочими нарушениями закона со стороны правоохранителей, незамедлительно сообщить об этом по следующим номерам:

служба внутренних расследований МВД — 0704999918;

отдел внутренних расследований по Бишкеку — 0701001837 (WhatsApp);

отдел внутренних расследований по Ошу и Ошской области — 0322248119;

отдел внутренних расследований по Чуйской области — 0312368883, 0312681901, 0312368801;

отдел внутренних расследований по Иссык-Кульской области — 0703413033 (WhatsApp);

отдел внутренних расследований по Нарынской области — 0352250924;

отдел внутренних расследований по Таласской области — 0707707906 (WhatsApp);

отдел внутренних расследований по Джалал-Абадской области — 0372270385;

отдел внутренних расследований по Баткенской области — 0362250227.