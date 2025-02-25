Сотрудники ГКНБ совместно с военными контрразведчиками задержали несколько военнослужащих Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Министерство обороны Кыргызской Республики сообщает, что совместно с органами военной контрразведки ГКНБ и органами Военной прокуратуры провело задержание военнослужащих оборонного ведомства, подозреваемых в нарушении законности при исполнении ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Количество подозреваемых, их имена, фамилии, звания, должности, а также на какое государство они работали, в сообщении не указывается.

«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности», — уточнили в Минобороны.