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Контрразведка и ГКНБ задержали несколько военнослужащих — Минобороны

Сотрудники ГКНБ совместно с военными контрразведчиками задержали несколько военнослужащих Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Министерство обороны Кыргызской Республики сообщает, что совместно с органами военной контрразведки ГКНБ и органами Военной прокуратуры провело задержание военнослужащих оборонного ведомства, подозреваемых в нарушении законности при исполнении ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Количество подозреваемых, их имена, фамилии, звания, должности, а также на какое государство они работали, в сообщении не указывается.

«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности», — уточнили в Минобороны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320963/
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