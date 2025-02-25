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Помогите найти. В селе Гидростроитель пропала 22-летняя Зарина Обирова

В селе Гидростроитель Чуйской области без вести пропала 22-летняя Зарина Обирова. Об этом 24.kg сообщили в поисковой группе активистов SOB.KG. 

Девушка вышла из дома, расположенного в селе Гидростроитель 18 февраля, примерно в 6.00, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На связь она не выходила.

Была одета по сезону: в куртку бежевого цвета до колен, сапоги белого цвета, штаны черного цвета, кофта серого цвета. Рост — 167 сантиметров, вес 55 килограммов, худощавого телосложения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: 996555230490, 996755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320960/
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