Помогите найти. В селе Гидростроитель пропала 22-летняя Зарина Обирова

В селе Гидростроитель Чуйской области без вести пропала 22-летняя Зарина Обирова. Об этом 24.kg сообщили в поисковой группе активистов SOB.KG.

Девушка вышла из дома, расположенного в селе Гидростроитель 18 февраля, примерно в 6.00, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На связь она не выходила.

Была одета по сезону: в куртку бежевого цвета до колен, сапоги белого цвета, штаны черного цвета, кофта серого цвета. Рост — 167 сантиметров, вес 55 килограммов, худощавого телосложения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: 996555230490, 996755074720.