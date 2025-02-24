Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков

В Бишкеке и Чуйской области задержаны экс-депутат и члены общественного движения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД КР.















Правоохранители 20 декабря 2024 года получили информацию о том, что члены общественного движения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» регулярно проводят встречи, на которых готовились к организации массовых беспорядков, акций протестов и митингов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, сопровождающуюся погромами, уничтожением имущества.

Возбуждено дело по статье «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием» УК КР.

















Сегодня, 24 февраля, правоохранители задержали 11 человек, среди которых экс-депутат Жогорку Кенеша. Во время обыска у них обнаружили гранату, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфляжную форму, наркотики, религиозную литературу, специальные маски, инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны, флэш-карты и прочее. Все они водворены в ИВС.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что задержанным бывшим депутатом является Бакыт Керимбеков.