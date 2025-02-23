Соглашение о прекращении огня. ХАМАС передал Израилю еще шесть заложников

ХАМАС передал Израилю еще шесть заложников в рамках заключительного этапа первой части соглашения о прекращении огня. Информацию подтвердили в ЦАХАЛ.

Вчера в Рафахе были освобождены 40-летний Таль Шохам и 39-летний Авер Менгисту, находившийся в плену с 2014 года, затем в Нусейрате Красному Кресту были переданы 22-летний Омер Шем Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт.

Позже израильским военным передали шестого освобожденного заложника — 39-летнего Хишама аль-Саида, находившегося в плену в течение 10 лет. При его освобождении никаких публичных церемоний не проводилось. Представители ХАМАС объяснили такой шаг уважением к его семье, так как они граждане Израиля арабского происхождения.

Эти шесть человек — последние живые заложники, освобожденные ХАМАС в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

В обмен Израиль намерен освободить более 600 палестинских заключенных. Среди них Аммар аз-Забен, пробывший в заключении более 19 лет. Он один из лидеров ХАМАС.

На данный момент в плену у ХАМАС остаются 58 человек. 39 из них уже нет в живых. Четверо из живых похищенных являются солдатами Армии обороны Израиля.

Сегодня рано утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».

Офис премьер-министра Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что освобождение более 600 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».

Нетаньяху обвинил ХАМАС в «неоднократных нарушениях», включая «циничное использование заложников в пропагандистских целях».

В ХАМАС пока не комментировали слова премьера Израиля.