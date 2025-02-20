В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете

Правоохранители задержали 25-летнюю К.С., которая оставила тело недоношенного ребенка в туалете. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Сегодня, 20 февраля, примерно в 9.57 в милицию поступило сообщение о том, что в уборной одного из зданий на улице Киевской обнаружено тело недоношенного ребенка, плоду приблизительно пять-шесть месяцев.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Ленинского района.

Правоохранители установили личность девушки, которая оставила тело. Ею оказалась 25-летняя К.С., которая успела уехать в Кара-Балту. Ее доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.

По данным милиции, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначены необходимые экспертизы.