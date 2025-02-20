15:52
USD 87.45
EUR 91.29
RUB 0.95
Происшествия

В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете

Правоохранители задержали 25-летнюю К.С., которая оставила тело недоношенного ребенка в туалете. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района. 

Сегодня, 20 февраля, примерно в 9.57 в милицию поступило сообщение о том, что в уборной одного из зданий на улице Киевской обнаружено тело недоношенного ребенка, плоду приблизительно пять-шесть месяцев.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Ленинского района.

Правоохранители установили личность девушки, которая оставила тело. Ею оказалась 25-летняя К.С., которая успела уехать в Кара-Балту. Ее доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.

По данным милиции, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320545/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря
Задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в Asia Mall
Двух судисполнителей задержали за коррупцию прямо во время совещания с ГКНБ
Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ
В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Обещал помочь открыть майнинговую ферму. Задержан экс-замминистра энергетики
Задержан еще один член партии «Социал-демократы»
В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
Популярные новости
Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту
Не&nbsp;менее 48&nbsp;человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в&nbsp;Мали Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
Задержание судьи в&nbsp;Бишкеке. Подробности от&nbsp;ГКНБ Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на&nbsp;остановке В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Бизнес
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
20 февраля, четверг
15:51
Условно-досрочное освобождение осужденных за насилие над детьми в КР отменено Условно-досрочное освобождение осужденных за насилие на...
15:47
Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря
15:27
Бишкек украсят более 1,5 миллиона однолетних цветов
15:26
В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете
14:57
Изъятие земельных участков. Бекешев считает, что повода для беспокойства нет