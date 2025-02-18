Институт омбудсмена провел пилотный мониторинг в Сузакском районе Джалал-Абадской области по выявлению ранних браков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе института.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала госорганы своевременно принимать меры по предотвращению ранних браков. Она настоятельно требует принять безотлагательные меры по обеспечению соблюдения прав девушек, а также по предупреждению заключения браков и проведения обрядов «нике» с несовершеннолетними девочками.

«Необходимо проводить профилактическую работу в этом направлении. Надо вести разъяснение о последствиях раннего брака, в котором есть риск насилия над женщинами и детьми. По данным Сузакской районной милиции, за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 23 случая заключения брака с несовершеннолетними, из них 21 дело прекращено, по двум продолжаются следственные мероприятия», — заявила Джаманбаева.

В сообщении прокуратуры Джалал-Абадской области говорится, что в районе за девять месяцев 2024 года на учет по беременности встали и родили в учреждениях здравоохранения 21 несовершеннолетняя. Из них по трем фактам ОВД Сузакского района возбудил уголовное дело и передал его в суд, по остальным 18 случаям в возбуждении дела отказано.

«По информации родильного отделения районной больницы Сузака, если с января по сентябрь 2023 года родили 14 подростков, то за аналогичный период 2024-го 5 несовершеннолетних стали матерями. В отдел семьи и защиты детей районного управления труда, социального обеспечения и миграции за 11 месяцев 2024 года поступило 17 заявлений с просьбой снизить брачный возраст несовершеннолетних», — добавили в институте омбудсмена.

Специальная комиссия одобрила все поступившие обращения.

В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса КР, брачный возраст наступает с 18 лет. Но при наличии уважительных причин, исполнительные органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе снизить брачный возраст на один год.

В свою очередь, прокуратура Джалал-Абадской области сообщила, что по обращению института акыйкатчи проведена соответствующая проверка и выявлены нарушения. По итогам внесены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников органов местного самоуправления.

По официальным данным Министерства здравоохранения КР, в 2023 году в целом в Джалал-Абадской области родили 68 девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Девять подростков прервали беременность. В 2023 году в Кыргызстане родили 310 девочек, в возрасте от 15 до 17.

Минздрав предоставил статистику рожениц в 2023 году, в возрасте от 15 до 17 лет:

6 девочек родили в Баткенской области;

23 несовершеннолетних родили в Ошской области;

13 девочек родили в Иссык-Кульской области;

60 несовершеннолетних стали мамами в Чуйской области;

8 девочек родили в Нарынской области;

11 несовершеннолетних — в Таласской области;

56 девочек родили в Бишкеке;

6 девочек родили в городе Оше.

Касательно данных за 2024 год, институт омбудсмена направил запрос в Минздрав КР и ожидает официального ответа. Также направлены письма в Генеральную прокуратуру КР, Министерство образования и науки, МВД и муфтият с призывом своевременно предпринимать меры по обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних девочек на половую неприкосновенность.

Омбудсмен привела в пример, что в 2024 году в Сузакском районе 16-летнюю девочку выдали замуж за мужчину старше ее на шесть лет, проведя при этом обряд «нике». По данному факту ОВД Базар-Коргонского района возбудил уголовное дело по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» УК КР, по которому продолжаются следственные мероприятия.

В свою очередь, Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что имам, который провел данный обряд, покинул должность по собственному желанию. Дело передано в суд.