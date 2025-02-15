Тревожные кнопки в школах Кыргызстана появятся в ближайшее время

В ближайшее время в отечественных школах появятся так называемые тревожные кнопки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Такое решение принято на встрече главы МВД и министра образования. Улан Ниязбеков и Догдуркуль Кендирбаева обсудили расширение системы видеонаблюдения и экстренной связи. Важным шагом в обеспечении безопасности станут модернизация системы видеонаблюдения и внедрение тревожных кнопок во всех школах страны.

«В настоящее время в образовательных учреждениях Бишкека установлено 214 видеокамер, 144 из которых уже интегрированы с ситуационным центром МВД», — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения подчеркнуто, что расширение сети видеонаблюдения и увеличение количества тревожных кнопок не только позволят фиксировать возможные правонарушения, но и станут действенным инструментом профилактики, способствующим снижению количества конфликтных ситуаций. Отметим, что в КР только с начала 2025 года стало известно о трех школьниках, умерших после драк.