Нашли лежащим на диване. В Бишкеке скончался известный журналист Нарын Айып

В Бишкеке в здании телеканала «Седьмой канал» скончался известный отечественный журналист Нарынбек Идинов (Нарын Айып). Информацию 24.kg подтвердил генеральный директор канала Ильязбек Балташев.

По его словам, Нарын Айып сегодня, 13 февраля, пришел на работу и не жаловался на самочувствие.

«Примерно в 14.00 коллеги нашли его лежащим на диване в кабинете. Скорее всего, он плохо себя чувствовал. Прежде чем лечь на диван, разулся. Мы просмотрели по камерам — он осмотрел рабочие процессы в студии, присел на диван и пошел к себе в кабинет», — рассказал Ильязбек Балташев.

Сразу же вызвали медиков, которые забрали тело в морг.

Нарынбек Идинов родился в 1952 году в Джумгальском районе Нарынской области. В 1974-м окончил физический факультет Кыргызского национального университета. 1975-1976 — стажировка на физфаке МГУ имени Ломоносова. Окончил аспирантуру в Институте нефтехимического синтеза АН СССР.

Трудился в различных СМИ страны — «Азаттыке», ОТРК, НТС, «Пятый канал», Zanoza, издавал газеты и вел аналитические программы, возглавлял государственное информационное агентство «Кабар».

У Нарына Айыпа остались супруга и четверо дочерей.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким.