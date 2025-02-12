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Государству вернули имущество бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника»

Государству вернули недвижимое имущество и товаро-материальные ценности, находящиеся на балансе бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника» — ныне ОАО «Оргтехника». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, государству вернули инструментальный цех с прилегающей территорией площадью 4,3 гектара, около 20 станков (металлорежущие, токарные, фрезерные, шлифовальные и другие) и инструменты, территории завода площадью 4,44 гектара, бывшей АЗС площадью 0,19 гектара, бывшего 7-го цеха площадью 0,0346 гектара, банкетный зал с прилегающей территорией, 4 гаража и библиотеку. Общая площадь возвращенных территорий — 11 гектаров.

Мин-Кушский завод «Оргтехника» создали в 1970-1971 годы в качестве первого крупнейшего промышленного предприятия на территории Нарынской области. Он являлся крупным бюджетообразующим предприятием по выпуску товаров народного потребления: авторучек, разноцветных фломастеров и стержней для авторучек.

Государственный завод «Оргтехника» посредством включения в 1994 году в программу PESAC (Программа реформы, реструктуризация и приватизации сектора государственных предприятий, посредством реорганизации и ликвидации неплатежеспособных предприятий через процедуру банкротства) реорганизовали в 1995 году в открытое акционерное общество (ОАО).

Проводятся дополнительные мероприятия по возврату оставшихся территорий, в том числе разрушенного ныне детского лагеря «Дружба», и другого имущества ОАО «Оргтехника».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319716/
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