23:10
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Происшествия

В Наццентре кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие

Сегодня вечером, 11 февраля, в здании Национального центра кардиологии и терапии в Бишкеке произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило около 21.00.

Как передает с места происшествия журналист 24.kg, задымление наблюдается на 4-м этаже здания.

На месте работают шесть пожарных расчетов и две автолестницы, а также бригады скорой помощи и сотрудники УПСМ. Пациентов эвакуируют из здания Наццентра кардиологии и направляют в другие медицинские учреждения.

По данным МЧС, эвакуировано 15 пациентов. Некоторые пострадали от угарного газа.

Движение на улице Токтогула перекрыто. Причины возгорания выясняются.

По справочным данным, стационар Национального центра кардиологии и терапии рассчитан на 320 коек.

Точное число пациентов на момент пожара пока не известно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319624/
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Мастерская сгорела в городе Чолпон-Ате
Пожар на магистральном газопроводе произошел в Узбекистане
В Узгене пожар перекинулся с жилого дома на кафе и склад военкомата
Сгоревший в Южной Корее самолет Air Busan: пожар, возможно, вызван пауэрбанком
Два пожарных расчета тушат горящий детский сад в Бишкеке
Пожар в зоопарке Бишкека. Причиной, возможно, стало замыкание в проводке
Шесть обезьян и кенгуру погибли при пожаре в бишкекском зоопарке
В Сокулуке в мечети произошел крупный пожар
В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируют
​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. В стране объявлен траур
Популярные новости
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Новая схема мошенничества с&nbsp;использованием дипфейков появилась в&nbsp;Кыргызстане Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
В&nbsp;Чуйской области обнаружен крупный схрон с&nbsp;арсеналом оружия В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
11 февраля, вторник
22:57
Швейцария поддержит текстильную индустрию Кыргызстана Швейцария поддержит текстильную индустрию Кыргызстана
22:41
В Наццентре кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие
22:39
Почетное консульство Кыргызстана открыли в Нижнем Новгороде
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:34
МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ