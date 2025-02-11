16:24
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Происшествия

В селе Джал похитили подростка, избили его и отобрали телефон. Задержаны двое

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в похищении подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

27 января примерно в 21.30 на пересечении улиц Гагарина и Сулайманова в селе Джал двое неизвестных посадили 17-летнего подростка в автомобиль Honda Fit, вывезли его за пределы села, избили и отобрали iPhone 10, после чего скрылись. Ущерб составил 15 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Похищение человека» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемых и задержали их. Ими оказались 29-летний Б.С. и 26-летний К.Н. Во время обыска у них изъяты сотовый телефон и Honda Fit. Задержанных водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319573/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский милиционер задержан по подозрению в изнасиловании
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
У подозреваемого в краже дорогого велосипеда в гараже нашли еще три скутера
В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
В Бишкеке сорвалось похищение девушки для вступления в брак
Задержан мошенник, обманувший журналистку Мээрим Ташибекову на 800 тысяч сомов
Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
Со склада бишкекчанина украли кафель почти на 1,5 миллиона сомов
В Бишкеке милиционеры искали карманников, а нашли закладчика
В Иссык-Атинском районе у мужчины изъяли 12 брикетов гашиша
Популярные новости
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Новая схема мошенничества с&nbsp;использованием дипфейков появилась в&nbsp;Кыргызстане Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
В&nbsp;Чуйской области обнаружен крупный схрон с&nbsp;арсеналом оружия В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
Бизнес
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
11 февраля, вторник
16:24
Мэрии города Ош выделили 500 миллионов сомов на покупку спецтехники Мэрии города Ош выделили 500 миллионов сомов на покупку...
16:12
Госагентство физической культуры и спорта создали в Кыргызстане
16:11
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале
16:07
Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
15:56
Подписано инвестсоглашение на строительство новой ТЭЦ в Бишкеке