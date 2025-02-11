В селе Джал похитили подростка, избили его и отобрали телефон. Задержаны двое

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в похищении подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

27 января примерно в 21.30 на пересечении улиц Гагарина и Сулайманова в селе Джал двое неизвестных посадили 17-летнего подростка в автомобиль Honda Fit, вывезли его за пределы села, избили и отобрали iPhone 10, после чего скрылись. Ущерб составил 15 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Похищение человека» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемых и задержали их. Ими оказались 29-летний Б.С. и 26-летний К.Н. Во время обыска у них изъяты сотовый телефон и Honda Fit. Задержанных водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следствие продолжается.