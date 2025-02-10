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Основателя и владельца Gergert Sport отпустили под подписку о невыезде

Основателя и владельца магазина спортивной одежды Gergert Sport Виталия Гергерта отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Напомним, Виталия Гергерта задержали спецслужбы в начале декабря 2024 года. Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 4 февраля 2025-го. Бизнесмена обвиняют по статьям «Подстрекательство в совершении преступления» и «Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, либо других лиц, либо из иной личной заинтересованности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред» УК КР.

В суде рассказали, что 30 января руководитель следственной группы следственного управления ГКНБ по Бишкеку ходатайствовал об изменении избранной меры пресечения. Таким образом, Виталий Гергерт решением Первомайского районного суда отпущен под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319397/
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